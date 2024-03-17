Інтер готує новий розкішний контракт для Мартінеса, повідомляє інсайдер Маттео Моретто. "Нерадзуррі" запропонують Лаутаро найбільшу зарплату в клубі, щоб підкреслити його зірковий статус.

Переможна серія пенальті імені Облака у відеоогляді матчу Ліги чемпіонів Атлетіко – Інтер

Чемпіон світу має ще два роки чинної угоди з Інтером і заробляє на рівні Чалханоглу та Бастоні (за неофіційною інформацією – 11 млн євро брутто). Боси Інтера активно ведуть переговори з агентом форварда.

Лаутаро носить капітанську пов'язку в Інтері. У двох попередніх сезонах Серїі А він забив по 21 голу, а в поточній кампанії вже має 23 результативні удари, що гарантує команді комфортне лідерство.

Однак минулого тижня Інтер вилетів від Атлетіко з Ліги чемпіонів, а Мартінес став антигероєм. Аргентинець не реалізував останній пенальті, запустивши м'яч на трибуни. Це породило купу мемів про політ на Місяць. Лаутаро став жертвою жорсткого тролінгу в соцмережах.