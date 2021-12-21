Защитник Аякса Нуссаир Мазрауи летом 2022 года станет игроком каталонского клуба, сообщает инсайдерский twitter-аккаунт El rincón del barcelonista.

Хави сформировал "черный список" на январь – в пятерку лишних попал игрок с самой большой зарплатой в Барсе

Контракт марокканца с чемпионами Нидерландов завершится, поэтому Барселона получит его бесплатно. Соглашение с "блаугранас" будет рассчитано на 3 года. Интерес к Мазрауи приписывали и мадридскому Реалу.

Добавим, что в текущем сезоне 24-летний защитник провел за Аякс 21 матч, отличившись 4 голами и 3 ассистами.

Зінченко веде Ман Сіті до золота, сумний тур українців у Серії А, тріумфи дітей Арсенала і Барселони – огляд євровікенду