Агент 25-річного камерунця перебуває у Мілані та узгоджує останні деталі контракту з Інтером, стверджує TMW.

Барселона узгодила безкоштовний перехід лідера Аякса, – ЗМІ

Онана приєднається до "нерадзуррі" вільним агентом, оскільки його угода з Аяксом завершується 30 червня. На голкіпера також претендувала Барселона, однак Інтер випередив каталонців. Міланці шукали конкурента для Саміра Хандановіча, якому у липні виповниться 38 років.

Нагадаємо, через використання допінгу Онана мав дискваліфікацію на 10 місяців. Голкіпер місяць тому повернувся у склад Аякса і встиг провести 2 матчі.

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