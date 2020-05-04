Интер оформит полноценный трансфер Мозеса, – СМИ

Миланский Интер заинтересован в подписании постоянного контракта с универсалом Виктором Мозесом. Нигериец выступает за "нерадзурри" на правах аренды из лондонского Челси.

Итальянский гранд стремится удержать опытного исполнителя и после сезона 2019/20, сообщает The Sun.

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Мозес перебрался на Джузеппе Меацца в январе, расширив глубину состава команды Антонио Конте. Теперь штаб Интера хочет оформить полноценный трансфер хавбека. Ожидается, что Челси попросит за Мозеса 10 млн фунтов. Ориентировочно такую же сумму "синие" заплатили Уигану за нигерийца 7 лет назад.

В нынешнем сезоне Виктор Мозес успел сыграть за Интер 7 матчей во всех турнирах. Он был одним из творцов неожиданного чемпионства Челси в сезоне 2016/17.

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