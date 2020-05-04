Інтер оформить повноцінний трансфер Мозеса, – ЗМІ

Міланський Інтер зацікавлений у підписанні постійного контракту з універсалом Віктором Мозесом. Нігерієць виступає за "нерадзуррі" на правах оренди з лондонського Челсі.

Італійський гранд прагне втримати досвідченого виконавця і після сезону 2019/20, повідомляє The Sun.

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Мозес перебрався на Джузеппе Меацца в січні, розширивши глибину складу команди Антоніо Конте. Тепер штаб Інтера хоче оформити повноцінний трансфер хавбека. Очікується, що Челсі попросить за Мозеса 10 млн фунтів. Орієнтовно таку ж суму "сині" заплатили Вігану за нігерійця 7 років тому.

У нинішньому сезоні Віктор Мозес встиг зіграти за Інтер 7 матчів у всіх турнірах. Він був одним із творців несподіваного чемпіонства Челсі в сезоні 2016/17.

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