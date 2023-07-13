"Нерадзурри" официально объявили о переходе немецкого центрбека Яна Биссека. Договор рассчитан на 5 лет.

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Биссеку пришлось пройти немалый путь для выступлений за топ-клуб. Защитник не смог закрепиться в родном Кельне, затем последовало несколько неудачных аренд. Переломным оказался трансфер в датский Орхус, где защитник наконец-то раскрылся – 68 матчей, 6 голов и 3 ассиста за 2 сезона. Интер заплатил за 22-летнего центрбека 7 млн евро (данные Transfermarkt).

Недавно Биссек ездил с молодежной сборной Германии на Евро-2023 и даже забил гол, но Бундестим бесславно вылетели еще на групповом этапе.

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