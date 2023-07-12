Капитан Самир Ханданович покидает клуб после 11 лет сотрудничества, сообщает пресс-служба "нерадзурри".

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Словенец сполна отработал 15 млн евро, которые Интер платил Удинезе. Вратарь провел за миланцев 455 матчей – десятый результат в истории клуба и второй среди легионеров после Хавьера Дзанетти (615). Также Ханданович удерживает рекорд Серии А по отраженным пенальти (32). Скоро Самиру исполнится 39 лет, но он настроен продолжать карьеру.

В скором времени Интер может отпустить и Андре Онана, которому словенец проиграл конкуренцию в прошлом сезоне. Камерунец близок к переходу в МЮ за 50-60 млн евро, а "нерадзурри" будут искать дуэт новых киперов. В числе главных кандидатов называют Анатолия Трубина.

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