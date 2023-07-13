"Нерадзуррі" офіційно оголосили про перехід німецького центрбека Яна Біссека. Контракт розрахований на 5 років.

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Біссеку довелося пройти чималий шлях для виступів за топ-клуб. Захисник не зміг закріпитися у рідному Кельні, потім були кілька невдалих оренд. Переломним виявився трансфер у данський Орхус, де оборонець нарешті розкрився – 68 матчів, 6 голів та 3 асисти за 2 сезони. Інтер заплатив за 22-річного центрбека 7 млн євро (дані Transfermarkt).

Нещодавно Біссек їздив з молодіжною збірною Німеччини на Євро-2023 і навіть забив гол, але Бундестім безславно вилетіли ще на груповому етапі.

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