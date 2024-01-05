"Нерадзуррі" на своєму офіційному сайті оголосили про трансфер 24-річного канадця. Прес-служба не розголосила про подробиці угоди з Брюгге щодо Тейджона Б'юкенена.

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Згідно з інформацією Football-italia, Інтер заплатить сім мільйонів євро як фіксовану суму за перехід нападника. Загальна сума трансферу може вирости до 10 мільйонів з урахуванням різноманітних бонусів. Б'юкенен підписав контракт з міланським клубом до 2028 року.

Канадець приєднався до Брюгге у 2022 році й встиг пограти з українцем Романом Яремчуком до його переходу у Валенсію. Тейджон Б'юкенен зіграв за бельгійський клуб у 67 матчах у всіх турнірах. В його активі п'ять голів та 12 результативних передач.

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