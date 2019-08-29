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Інтер офіційно оголосив про перехід Санчеса

29 серпня 22:47 905 Читать на русском
Інтер офіційно оголосив про перехід Санчеса
Алексіс Санчес / фото: Інтер

Чилійський півзахисник Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес продовжить кар'єру в чемпіонаті Італії.

Санчес виступатиме за Інтер на правах оренди до кінця сезону 2019/20, повідомляє прес-служба міланськго клубу. Інші деталі залишаються невідомими.

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Зарплата Алексіса складає 12 млн євро в рік. За інформацією деяких ЗМІ, Інтер заплатить 5 млн євро з цієї суми, а 7 млн євро повинен буде заплатити Манчестер Юнайтед.

До слова, у складі МЮ 30-річний чилієць загалом провів 45 матчів, в яких забив 5 голів і зробив 9 гольових передач.

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Головне Італія Трансфери Чемпіонату Італії Алексіс Санчес Алексіс Санчес Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Інтер Інтер Трансфери Трансфери Манчестер Юнайтед
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