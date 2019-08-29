Інтер офіційно оголосив про перехід Санчеса

Чилійський півзахисник Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес продовжить кар'єру в чемпіонаті Італії.

Санчес виступатиме за Інтер на правах оренди до кінця сезону 2019/20, повідомляє прес-служба міланськго клубу. Інші деталі залишаються невідомими.

Болонья креативно презентувала Меделя, обігравши прізвисько чилійця

Зарплата Алексіса складає 12 млн євро в рік. За інформацією деяких ЗМІ, Інтер заплатить 5 млн євро з цієї суми, а 7 млн євро повинен буде заплатити Манчестер Юнайтед.

До слова, у складі МЮ 30-річний чилієць загалом провів 45 матчів, в яких забив 5 голів і зробив 9 гольових передач.

Серія А 2019/20: перспективи українців, найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон і знайомство з новачками