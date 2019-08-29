Болонья креативно представила Меделя, обыграв прозвище чилийца

Чилийский полузащитник Гари Медель снова будет выступать в чемпионате Италии.

Болонья и турецкий Бешикташ согласовали трансфер хавбека Гари Меделя, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

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По неофициальной информации, 32-летний чилиец подписал контракт на 3 сезона.

К слову, Медель уже выступал в чемпионате Италии, где провел за миланский Интер 109 поединков, в которых забил один гол.

Стоит обратить внимание на изобретательность Болоньи, которая сняла для презентации креативный видеоролик. Заметим, что в футбольном мире Гарри известен под прозвищем "Питбуль".

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