В рамках 28-го тура итальянской Серии А Сассуоло на выезде уступил Интеру. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Сассуоло подходил к поединку с Интером имея серьезные кадровые потери. Капуто, Берарди, Локателли, Дефрель, Феррари, Мулдур, Айхан и Бурабия – практически весь стартовый состав отсутствовал из-за травм или болезни.

Уже на 10-й минуте "нерадзурри" вырвались вперед – Лукаку головой замкнул навес Янга в штрафную. Гости пытались навязывать борьбу, однако до перерыва ничего создать не смогли.

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Во втором тайме преимущество хозяев закрепил Мартинес, который уверенно реализовал выход один на один с голкипером. Игроки Сассуоло не теряли надежды, и уже под занавес поединка один гол сумел отквитать Траоре. Однако, это оказалось все, на что они были способны. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Интера – 2:1

Благодаря набранным трем очкам подопечные Антонио Конте увеличили отрыв от Милана до 11-ти пунктов и уверенно закрепились на первой строчке турнирной таблицы. Сассуоло так и остался на 9-м месте первенства.

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