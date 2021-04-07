У рамках 28-го туру італійської Серії А Сассуоло на виїзді поступився Інтеру. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Сассуоло підходив до поєдинку з Інтером маючи серйозні кадрові втрати. Капуто, Берарді, Локателлі, Дефрель, Феррарі, Мулдур, Айхан та Бурабія – практично увесь стартовий склад був відсутнім через травми або хворобу.

Вже на 10-й хвилині "нерадзуррі" вирвались уперед – Лукаку головою замкнув навіс Янґа у штрафний майданчик. Гості намагались нав'язувати боротьбу, однак до перерви нічого створити не змогли.

Роналду промахнувся із вбивчої позиції – від злості форварда Ювентуса "постраждала" стійка

У другому таймі перевагу господарів закріпив Мартінес, який впевнено реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером. Гравці Сассуоло не втрачали надії, й вже під завісу поєдинку один гол зумів відквитати Траоре. Однак, це виявилось усе, на що вони були спроможні. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Інтера – 2:1

Завдяки набраним трьом очкам підопічні Антоніо Конте збільшили відрив від Мілана до 11-ти пунктів та впевнено закріпились на першій сходинці турнірної таблиці. Сассуоло так і залишився на 9-му місці першості.

Італія наблизилася до рекорду, але стала епіцентром масового зараження – болючий удар для Ювентуса та ПСЖ