Роналду имел роскошный шанс уже на второй минуте отличиться в поединке против Наполи, но португалец не смог в простой ситуации попасть по мячу после навеса от Данило.

Реакция Криштиану свидетельствует, что нападающий и сам не ожидал на такой промах, и со злости ногой ударил по штанге ворот неаполитанцев. Здесь уже португалец не промахнулся.

Стоит отметить, что за 9 минут Роналду исправился и открыл счет в матче.

10 minutes after missing a sitter, Ronaldo gets his goal pic.twitter.com/yl9r13Dvzf