Специя обыграла Милан (2:0) в рамках 35-го тура Серии А. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Между полуфинальными матчами Лиги чемпионов Милану предстояло сыграть против Специи. Казалось бы, вполне благоприятный календарь – команда Виктора Коваленко за последние 16 матчей одержала всего одну победу и находится в зоне вылета. Украинец, кстати, не может похвастаться стабильной игровой практикой. Вот и сегодня вышел всего на три минуты.

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Судя по результату первой встречи с Интером, "россонери" было не желательно терять очки. К тому же, накануне Лацио расписал ничью с Лечче. А это означало, что можно улучшить свои шансы на финиш в топ-4. Вот только Стефано Пиоли в очередной раз пришлось выпустить резерв. Не из-за желания сохранить силы лидеров, а из-за отсутствия альтернативы. Травмы и дисквалификации серьезно подкосили потенциал "россонери".

Собственно, это и мы увидели в первом тайме. Противостояние двух слабых команд. Специя действовала организованно и заведомо отдала мяч Милану. Это очень хорошая тактика, ведь команда Пиоли откровенно не умеет играть первым номером. В атаке "орлята" рассчитывали исключительно на Нзола. Фактурный нападающий постоянно держал в напряжении оборону гостей.

Возможно, именно такого игрока не хватает "россонери". Не с хорошей жизни самым активным в атаке был Сандро Тонали. Ребич и Ориги в очередной раз не воспользовались шансом. В какой-то момент наставник Милана смирился с неизбежным и начал снимать лидеров, держа в уме матч с Интером во вторник.

Середняк чемпионата Италии не может испугать Специю. Пусть даже он будет играть в форме Милана. Гости начали активнее идти вперед и не зря. На 75-й минуте трибуны стадио Альберто Пикко взорвались. "Россонери" в очередной раз в этом сезоне бездарно действовали во время стандарта на свои ворота. После ряда рикошетов Вишневски затолкал мяч в сетку ворот Майка Меньяна. И чтобы окончательно снять все вопросы Эспозито через 10 минут забил роскошный гол со штрафного.

Специя не наиграла победу. Просто выжала максимум из неочевидных моментов. По показателю xG команды суммарно не наиграли хотя бы на один гол. Более того, во втором тайме этот показатель был 0.06 против 0.00, но "орлята" из этих крошек соорудили два гола.

Милан повторил судьбу "кузенов". За последние 17 матчей Специя одержала всего две победы – обе над миланскими грандами. Для "россонери" это поражение может иметь ключевое значение. Полуфиналист Лиги чемпионов серьезно рискует не сыграть в этом турнире в следующем сезоне. Перспективы попасть в топ-4 очень сомнительны. Все будет зависеть вовсе не от Милана.