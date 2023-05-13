Сассуоло поступився Інтеру в рамках 35-го туру Серії А. Рахунок та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Завдяки розкладу матчів Інтер ще до стартового свистка знав про втрати конкурентів – Лаціо ще вчора розписав нічию з Лечче, а Мілан свій поєдинок зі Спецією взагалі програв. "Зміям" залишалося просто перемогти Сассуоло й покращити свої шанси фінішувати в зоні Ліги чемпіонів.

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Сімоне Індзагі володіє необхідною глибиною складу, щоб без помітної втрати якості дати лідерам відпочити поміж двома дербі в півфіналах ЛЧ. Можливо, саме через це господарі Джузеппе Меацца погано почали матч. "Нероверді" володіли ініціативою і навіть відкрили рахунок. VAR не дав Берарді відсвяткувати належним чином. Арбітри розгледіли офсайд у Лор'янте, який асистував Доменіко.

Відразу зауважимо, що ідентичний епізод був і в Інтера. Гол Корреа не зарахували через положення поза грою у Дімарко. Сассуоло діяв цікавіше, але Інтер забив нелогічний гол перед самісінькою перервою. Відзначився ювіляр. Ромелу Лукаку сьогодні виповнилося 30 років. Бельгієць зробив подарунок уболівальникам – забитий м'яч виявився дуже красивим.

Усі запитання щодо закономірності результату господарі зняли у другому таймі. Часом складалося враження, що Сассуоло залишився у роздягальні. На полі був лише Інтер. Зрештою, найбільшою жертвою тиску став Руан Трессольді. Захисник відправив два м'ячі у власні ворота. Хоча один із них Серія А все ж записала на Лаутаро.

Рятувати свою команду від ганьби взявся капітан. Берарді вирізав розкішну передачу на дальню стійку, де її замкнув Матеус Енріке. Інтер більше не намагався збільшувати перевагу. Дарма, бо ближче до кінця матчу Фраттезі максимально оживив інтригу. Однак справжнього камбеку не сталося, а на останній хвилині іменник поставив масну крапку – 4:2.

Завдяки цій перемозі Інтер набрав 66 очок та піднявся на третє місце в турнірній таблиці Серії А. Тепер підопічні Сімоне Індзагі можуть спокійно зосередитися на підготовці до матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться у вівторок, 16 травня.