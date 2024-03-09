Болонья выиграла шесть предыдущих матчей. Это вторая самая длинная подобная серия в чемпионате Италии. Лучшие результаты демонстрирует лишь лидер. Интер вообще после Нового года исключительно побеждал – 12 матчей во всех турнирах. Как и в прошлом году, борьба за Скудетто уже в марте стала формальностью.

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Через четыре дня миланцы должны провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико, поэтому Симоне Индзаги дал отдохнуть нескольким лидерам. Однако Болонья довольно сложный соперник, поэтому ротация была ограниченной. В запасе игру начали Лаутаро, Димарко и Павар. Все остальные ведущие игроки оказались в стартовом составе.

Главное преимущество системы Симоне Индзаги, что она не зависит от исполнителей. Какой бы ни была Болонья (на своем поле в этом сезоне проиграла лишь Милану), а сдерживать такой Интер не могла. За полчаса на ударных позициях оказывались Алексис, Дармиан и Барелла. Скорупски совершил несколько сложных сейвов. Именно польский голкипер был главной причиной, почему счет не открыли.

Болонья огрызнулась аж на 36-й минуте. С ударом Фергюсона не без проблем справился Зоммер, а добивание от Салемакерса оказалось неточным. Буквально в следующей атаке Интер забил. Гол создали центральные защитники, которые сегодня смело шли вперед. Бастони подал с левого фланга, а Биссек классно ворвался за спины соперников и эффектно переправил мяч в сетку.

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Болонья могла отыграться на старте второго тайма. Минута хаоса завершилась тем, что Пош подобрал мяч и мощно пробил в дальний угол ворот гостей – совсем немного не попал. Классное начало тайма, но после этого было полчаса инертности. Только на 78-й минуте после перехвата на чужой половине Зиркзее должен был сравнивать. Голландец бил из пределов штрафной, но Зоммер и здесь спас.

В конце концов, Интер очень грамотно оберегал добытый результат и продлил победную серию до 13-ти матчей. По меньшей мере до завтра отрыв от второго места составит 18 очков. С таким темпом команда Симоне Индзаги уже в середине апреля может оформить чемпионство. Болонья же проиграла впервые за два месяца, но пока остается на четвертом месте.