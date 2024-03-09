Болонья виграла шість попередніх матчів. Це друга найдовша подібна серія в чемпіонаті Італії. Кращі результати демонструє лише лідер. Інтер взагалі після Нового року виключно перемагав – 12 матчів у всіх турнірах. Як і торік, боротьба за Скудетто вже в березні стала формальністю.

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Через чотири дні міланці мають провести матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко, тож Сімоне Індзагі дав відпочити кільком лідерам. Однак Болонья доволі складний суперник, тому ротація була обмеженою. В запасі гру почали Лаутаро, Дімарко і Павар. Усі інші провідні гравці опинилися в стартовому складі.

Головна перевага системи Сімоне Індзагі, що вона не залежить від виконавців. Якою б не була Болонья (на своєму полі цього сезону програла лише Мілану), а стримувати такий Інтер не могла. За пів години на ударних позиціях опинялися Алексіс, Дарміан і Барелла. Скорупскі здійснив кілька складних сейвів. Саме польський голкіпер був головною причиною, чому рахунок не відкрили.

Болонья огризнулася аж на 36-й хвилині. З ударом Фергюсона не без проблем впорався Зоммер, а добивання від Салемакерса виявилося неточним. Буквально в наступній атаці Інтер забив. Гол створили центральні захисники, які сьогодні сміливо йшли вперед. Бастоні подав з лівого флангу, а Біссек класно увірвався за спини суперників і ефектно переправив м'яч у сітку.

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Болонья могла відігратися на старті другого тайму. Хвилина хаосу завершилася тим, що Пош підібрав м'яч і потужно пробив у дальній кут воріт гостей – зовсім трохи не влучив. Класний початок тайму, але після цього було пів години інертності. Аж на 78-й хвилині після перехоплення на чужій половині Зіркзеє мав зрівнювати. Нідерландець бив з меж штрафного, але Зоммер і тут врятував.

Зрештою, Інтер дуже грамотно оберігав здобутий результат і продовжив переможну серію до 13-ти матчів. Щонайменше до завтра відрив від другого місця становитиме 18 очок. З таким темпом команда Сімоне Індзагі вже в середині квітня може оформити чемпіонство. Болонья ж програла вперше за два місяці, але поки залишається на четвертому місці.