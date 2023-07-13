Финалисты ЛЧ уже попрощались с Самиром Хандановичем и Алексом Кордацом, а скоро готовятся продать Андре Онана в МЮ. Руководству "нерадзурри" нужно найти "полный комплект" новых вратарей.

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Кордаца в качестве третьего кипера заменит Рафаэле ди Дженнаро. Интер официально подтвердил возвращение воспитанника, который еще в 2002 году присоединился к структуре миланцев. Ди Дженнаро подавал большие надежды, но его карьеру испортили травмы. Вратарь так и не сыграл ни одного официального матча за Интер, затем начал слоняться по клубам низших дивизионов Италии. Прошлый сезон 29-летний Рафаэле отыграл за Губбио (Серия С) – 34 матча, 20 "сухих" и 22 пропущенных мяча.

Теперь от Интера следует ожидать продажи Онана и приглашения еще 2 вратарей под основу. Среди них может оказаться Анатолий Трубин, которого очень активно сватают к "нерадзурри".

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