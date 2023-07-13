Інтер почав заповнювати свою воротарську ланку, яка за останні дні стала схожа на пустелю.

Фіналісти ЛЧ вже попрощалися зі Саміром Хандановічем і Алексом Кордацом, а скоро готуються продати Андре Онана в МЮ. Керівництву "нерадзуррі" потрібно знайти "повний комплект" нових воротарів.

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Кордаца у ролі третього кіпера замінить Рафаеле ді Дженнаро. Інтер офіційно підтвердив повернення вихованця, який ще у 2002 році приєднався до структури міланців. Ді Дженнаро подавав великі надії, але його кар'єру зіпсували травми. Воротар так і не зіграв жодного офіційного матчу за Інтер, потім почав вештатися клубами нижчих дивізіонів Італії. Минулий сезон 29-річний Рафаеле відіграв за Губбіо (Серія С) – 34 матчі, 20 "сухих" і 22 пропущені м'ячі.

Тепер від Інтера слід очікувати продажу Онана і запрошення ще 2 воротарів під основу. Серед них може опинитися Анатолій Трубін, якого дуже активно сватають до "нерадзуррі".

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