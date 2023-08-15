Карлос Августо официально стал игроком Интера, сообщает сайт "нерадзурри".

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Бразильский левый защитник присоединился на правах аренды из Монцы. Интер будет иметь возможность выкупить игрока, но исключительно при определенных обстоятельствах, которые не раскрываются.

В общем, Карлос Августо провел 37 матчей за Монцу в прошлом сезоне, в которых отметился 6 голами и 5 ассистами (все результативные действия в Серии А). Transfermarkt оценивает бразильца в 15 млн евро.

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