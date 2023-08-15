Інтер оголосив про підписання захисника клубу Серії А
20:46 - Читать на русском
Оборонець Монци Карлос Августо проведе сезон 2023/24 у складі Інтера.
Карлос Августо офіційно став гравцем Інтера, повідомляє сайт "нерадзуррі".
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Бразильський лівий захисник приєднався на правах оренди з Монци. Інтер матиме можливість викупити гравця, але виключно за певних обставин, які не розкриваються.
Загалом, Карлос Августо провів 37 матчів за Монцу в минулому сезоні, в яких відзначився 6 голами та 5 асистами (усі результативні дії в Серії А). Transfermarkt оцінює бразильця в 15 млн євро.
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