Карлос Августо офіційно став гравцем Інтера, повідомляє сайт "нерадзуррі".

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Бразильський лівий захисник приєднався на правах оренди з Монци. Інтер матиме можливість викупити гравця, але виключно за певних обставин, які не розкриваються.

Загалом, Карлос Августо провів 37 матчів за Монцу в минулому сезоні, в яких відзначився 6 голами та 5 асистами (усі результативні дії в Серії А). Transfermarkt оцінює бразильця в 15 млн євро.

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