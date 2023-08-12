Робин Госенс перейдет в Унион Берлин, который в этом сезоне дебютирует в групповом раунде Лиги чемпионов.

Немецкий защитник Интера Робин Госенс уже в ближайшее время сменит клубную прописку, перебравшись в Бундеслигу.

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Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Унион Берлин согласовал все детали перехода Госэнса из Интера Сумма трансфера – 15 миллионов евро с учетом бонусов.

Интер оперативно нашел нового игрока на позицию левого защитника – Карлоса Аугусто из Монци. Клубы договорились об аренде с обязательным правом выкупа за 13 миллионов евро + бонусы.

Госенс играл за Интер полтора года, за которые успел отыграть 58 матчей. В составе миланского клуба Робин стал двукратным обладателем Кубка Италии, а также финалистом Лиги чемпионов.