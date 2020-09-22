"Нерадзурри" на своем официальном сайте объявили о подписании чилийца. Барселона получила за 33-летнего хавбека один миллион евро.

Интер подписал талантливого швейцарского форварда

Видаль имеет большой опыт выступлений в Серии А. Полузащитник четыре года (2011-2015) играл за Ювентус и четыре раза становился чемпионом Италии. После этого были Бавария и Барселона, контракт с которой завершался следующим летом.

Добавим, что в прошлом сезоне Видаль был основным игроком каталонского гранда – 8 голов и 3 ассиста в 43 поединках.

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