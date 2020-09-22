"Нерадзуррі" на своєму офіційному сайті оголосили про підписання чилійця. Барселона отримала за 33-річного хавбека один мільйон євро. Деталі контракту не розголошуються.

Інтер підписав талановитого швейцарського форварда

Відаль має чималий досвід виступів у Серії А. Півзахисник чотири роки (2011-2015) грав за Ювентус і чотири рази ставав чемпіоном Італії. Після цього у його кар'єрі були Баварія та Барселона, контракт з якою завершувався наступного літа.

Додамо, що в минулому сезоні Відаль був основним гравцем каталонського гранда – 8 голів та 3 асисти у 43 поєдинках.

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