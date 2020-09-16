Нападающий Дариан Малес оставил свою подпись на 5-летнем контракте с Интером, сообщает официальный сайт клуба.

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19-летний игрок выступал за швейцарский Люцерн. По информации transfermarkt, милfнский клуб заплатил за молодого таланта 2,5 млн евро.

В прошлом сезоне чемпионата Швейцарии Дариан провел 19 матчей, в которых отметился голом и 4-мя ассистами. Итальянские СМИ уверяют, что следующий сезон Малес проведет в Дженоа на правах аренды.

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