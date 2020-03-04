Интер составил трансферный шорт-лист из игроков АПЛ

Интер объявил список трех игроков АПЛ, которых хочет подписать летом

На радары Интера попали сразу два форварда АПЛ – опытный представитель Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг, а также юный талант Манчестер Юнайтед Техит Чонг, сообщает Calciomercato.

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Также в списке на усиление "нерадзурри" оказался защитник Тоттенхэма Ян Вертонген. Эта троица станет приоритетом для руководства миланского гранда во время летнего трансферного окна.

Напомним, в Интере пока выступают двое бывших игроков МЮ Эшли Янг и Ромелу Лукаку, а также Алексис Санчес, который играет за итальянскую команду на правах аренды.

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