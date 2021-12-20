Ранее сообщалось, что у Интера есть договоренность с голкипером Аякса Андре Онана. Однако камерунец может вернуться в Барселону, воспитанником которой является.

У Барселоны есть 5 конкурентов в борьбе за Онана

По информации La Repubblica, Интер уже успел подыскать альтернативный вариант. Действующие чемпионы Италии обратили внимание на вратаря Фиорентины Бартоломея Дронговски. Трансферная стоимость поляка составляет 14 млн евро.

К слову, Дронговски начинал нынешний сезон в статусе основного голкипера Фиорентины, но в матче 7-го тура получил травму и с тех пор на поле не появлялся.

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