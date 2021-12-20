Раніше повідомлялося, що Інтер має домовленість із голкіпером Аякса Андре Онана. Однак камерунець може повернутися в Барселону, вихованцем якої є.

Барселона має 5 конкурентів у боротьбі за Онана

За інформацією La Repubblica, Інтер вже встиг підшукати альтернативний варіант. Чинні чемпіони Італії звернули увагу на воротаря Фіорентини Бартоломея Дронговскі. Трансферна вартість поляка становить 14 млн євро.

До слова, Дронговскі починав нинішній сезон у статусі основного голкіпера Фіорентини, але у матчі 7-го туру отримав травму і відтоді на полі не з'являвся.

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