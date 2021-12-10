У Барселоны есть 5 конкурентов в борьбе за Онана
14:01 - Читати українською
Камерунский голкипер Андре Онана летом станет лакомым куском на рынке свободных агентов.
Барселона хочет подписать вратаря взамен тер Штегену. Идеальный вариант – Андре Онана из Аякса. Камерунец летом станет свободным агентом, поэтому Барса могла бы взять его бесплатно.
Однако у каталонцев много конкурентов, сообщает Mundo Deportivo. Онана получил 5 предложений: Атлетико, Наполи, Монако, Ницца и Интер. "Нерадзурри" близки к трансферу.
Онана – воспитанник Барселоны. Он провел 4 мощных сезона в Аяксе, но в начале этого года получил бан за использование допинга и вылетел из футбола на 10 месяцев.
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