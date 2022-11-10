Слухи относительно будущего полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, похоже, все чаще будут появляться перед зимним трансферным окном.

Несмотря на то, что 29-летний украинец в последнее время активно сватают в Тоттенхэм, среди заинтересованных клубов до сих пор остается Интер, утверждает журналист Пуди Галетти .

Малиновский отметился классным ассистом по Аталанту – первое результативное действие в 12 матчах

Более того, "нерадзурри" уже и сделали первые шаги по подготовке потенциального трансфера, в частности контактировали, чтобы расспросить о возможности переезда в Милан. Еще раньше Малиновского связывали с Ромой.

В этом сезоне Руслан не может похвастаться стабильной игровой практикой и результативностью – 495 минут в 13 матчах, один гол и два ассиста.