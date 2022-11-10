Чутки щодо майбутнього півзахисника збірної України Руслана Маліновського, схоже, все частіше з'являтимуться перед зимовим трансферним вікном.

Попри те, що 29-річного українця останнім часом активно сватають у Тоттенхем, серед зацікавлених клубів досі залишається Інтер, стверджує журналіст Пуді Галетті.

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Ба більше, "нерадзуррі" вже й зробили перші кроки щодо підготовки потенційного трансферу, зокрема контактували, щоб розпитати про можливість переїзду в Мілан. Ще раніше Маліновського пов'язували з Ромою.

Цього сезону Руслан не може похвалитись стабільною ігровою практикою та результативністю – 495 хвилин у 13 матчах, один гол та два асисти.

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