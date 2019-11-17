Интер нацелился на хавбека Аталанты – бергамцы просят 40 миллионов евро

Миланский Интер попытается подписать полузащитника Аталанты Деяна Кулусевски.

19-летний футболист поразил руководство "нерадзурри" своими выступлениями за Парму, которая взяла шведа в аренду на один год. Интер готов конкурировать за талантливого игрока с клубами АПЛ и Ювентусом, которые также заинтересованы в трансфере, информирует La Gazzetta dello Sport. Аталанта планирует получить за своего воспитанника 40 миллионов евро.

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Отметим, что в этом сезоне Кулусевски сыграл 12 матчей за Парму. В его активе 2 гола и 5 результативных передач. Сейчас команда из Эмилии-Романьи занимает 8 место в турнирной таблице Серии А.

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