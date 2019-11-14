Малиновский не прогрессирует в Аталанте – упрямый Гасперини, проблемы украинца и сенсационный инсайд по трансферу

Руслан Малиновский пока не смог полностью раскрыться в Аталанте. "Футбол 24" попытался разобраться в ситуации полузащитника сборной Украины в Серии А.

Игра с Сампдорией, пожалуй, стала для Руслана Малиновского худшей в сезоне. И дело тут даже не в удалении или его правомерности, а в закономерности, которая сложилась по ходу игры с генуэзцами – украинский полузащитник выглядел неуверенно абсолютно во всех показателях. Он проиграл почти все единоборства в обороне (пять из шести), плохо действовал в переходной фазе (2 перехвата, 1 отбор), в условиях высокой интенсивности борьбы вообще не собирал подборы.

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Удаление тоже из этой серии. Неудачные действия в борьбе, плохая игра на опережение, ни одного возврата владения привели к частым фолам как способу компенсации ошибок. Руслан 4 раза нарушал правила (из общих 19 фолов на команду) – показатель, достойный для опорного хавбека, но никак не для выдвинутого в линию атаки полузащитника.

В атаке Малиновский часто стыкался с плотной опекой и в целом плохо искал свободные зоны (но это уже скорее следствие общекомандных проблем). Руслан провел 25 единоборств в атаке. Это, чёрт возьми, показатель таранного форварда, но не хавбека, который играет чуть ли не в зоне треквартисты.

Малиновский, как и его партнеры по линии атаки Муриэль и Папу Гомес, постоянно действовал в условиях недостатка пространства и времени для принятия решений, что привело к значительному количеству брака в передачах (28% – худший показатель в команде). Да, Гомес тоже частенько ошибался в игре с мячом (24% брака в передачах), но при этом он чаще пытался отыгрывать соперников в касание и направлять атаки вперед (чем почти не отличался Малиновский). Хотя это скорее системная проблема в игре Аталанты этого сезона. Не только в игре с Сампдорией, но и в целом по сезону Папу Гомес часто неоправданно много играет вперед, тогда как остальные игроки атакующей группы значительно более пассивны (особенно это касается инсайдов).

Попытки Малиновского брать игру на себя и протягивать мяч вперед без взаимодействий с партнерами также не увенчались успехом. Руслан удачно завершил всего 4 из 10 обводок. Впрочем, тот же Муриэль тоже провалился в индивидуальной составляющей (9/4 – удачных обводок).

Малое количество пространства, ошибки при взаимодействиях с партнерами и неудачные индивидуальные действия привели к тому, что Малиновский не создавал остроты в атаках (0 ключевых передач). Выходы на ударные позиции хоть были и частыми, но реализовались очень плохо. За 4 удара у Малиновского всего 0.14 xG.

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Повлияло ли удаление Малиновского на общую картину игры? Однозначно нет. Аталанта как играла безыдейно в атаке, так и продолжила. За всю игру генуэзцы создали всего два голевых момента. В целом команда очень плохо реализовала контроль мяча в центре поля и достаточно редко подходила к воротам соперника. И это при том, что владение мячом у бергамасков составило 64%. Перекос в комбинациях в сторону Папу Гомеса себя не оправдал. Без пространства Папу абсолютно ничего не показал (1/0 – точных ключевых передач, 0 ударов, 0 созданных голевых моментов), а его партнеры просто не знали, как играть иначе. В результате вся структура атакующей игры Аталанты стала очень прямолинейной, неповоротливой и, как следствие этого, неэффективной.

Хотя на данный момент нельзя не признать, что в целом по сезону выходы Малиновского практически не создают разницы в игре. В 14 матчах с участием Руслана (как с первых минут, так и с замен) Аталанта побеждала пять раз. Сам Малиновский при этом совершил всего одно результативное действие (забил мяч с пенальти в ворота Манчестер Сити).

Несмотря не на самое убедительное начало и почти нескрываемый скепсис в отношении Гасперини, возможности для прогресса у Малиновского все ещё очень большие. Но если тренер не изменит структуру игры команды (заточенную под Папу Гомеса), то украинскому полузащитнику будет очень сложно найти себя на вторых ролях. Всё же Руслан гораздо более яркий игрок, и ограничивать его ролью подыгрывающего (в худшем смысле этого термина) – одно из худших решений.

С учётом текущих тенденций, если Гасперини не найдёт применение Малиновскому, то очень похоже, что Руслана может ожидать новый поворот в карьере. Опыт игры в топ-лиге (даже не самый удачный) всё равно сыграет украинцу на руку. Тем более, если у Малиновского не пойдёт в Серии А, то следует понимать, что в условной Бундеслиге или АПЛ его качества будут очень востребованы. Умение играть вертикалями, держать темп, показывать себя в контактной игре (но без большого количества стыков) помогло бы Малиновскому заиграть в середняке/предтоповом клубе других европейских чемпионатов первой пятёрки.

Бергамские болельщики и пресса не могут нарадоваться игрой Руслана. Но у самого Гасперини иное мнение на счёт украинца: Малиновский пока что не совсем устраивает тренера Аталанты на тех позициях, на которые его ставят. При этом доверять Руслану позицию шестого номера Гасперини не спешит и, кажется, даже не намерен.

По нашей информации, прошлым летом трансфером Малиновского в Аталанту занимался сын президента клуба Антонио Перкасси, Лука. Приобретая Руслана, целью Перкасси-младшего была перепродажа игрока спустя год за более солидную сумму. Вот почему Гасперини изначально был против покупки Малиновского и вот, почему он не ставит его на позицию шестого номера.

И вот почему с большой долей вероятности Руслан так и останется в Бергамо в роли подыгрывающего.

Использованы данные компании InStat

Михаил Дождевой, специально для Футбол 24

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