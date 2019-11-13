Скаут Аталанты рассказал, почему итальянцы решили приобрести Малиновского

Главный скаут Аталанты Давиде Кангини объяснил, каким образом хавбек сборной Украины Руслан Малиновский оказался в Серии А.

"Мы следили за Малиновским 4-5 лет. Чтобы убедить клуб приобрести игрока, ты должен наблюдать за ним долгое время.

Малиновский получил дополнительные выходные из-за родов жены

Он прошел серьезный путь в Бельгии, сыграл хорошие матчи на европейском уровне и за сборную Украины. Мы решили, что Малиновский – это инвестиция, которая соответствует текущему уровню Аталанты", – цитирует Кангини Sky Sport.

Напомним, летом 26-летний хавбек перебрался из бельгийского Генка в Аталанту. В текущем сезоне Серии А Малиновский уже провел 10 матчей.

Маліновський отримав безжальні вердикти італійських ЗМІ та фанатів – чому українець втратив грандіозний шанс і ризикує