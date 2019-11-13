toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - ЭСТОНИЯ ЕВРО-2020

Скаут Аталанты рассказал, почему итальянцы решили приобрести Малиновского

20:16 337 Читати українською
Скаут Аталанты рассказал, почему итальянцы решили приобрести Малиновского
Руслан Малиновский / Фото ФК Аталанта

Главный скаут Аталанты Давиде Кангини объяснил, каким образом хавбек сборной Украины Руслан Малиновский оказался в Серии А.

"Мы следили за Малиновским 4-5 лет. Чтобы убедить клуб приобрести игрока, ты должен наблюдать за ним долгое время.

Малиновский получил дополнительные выходные из-за родов жены

Он прошел серьезный путь в Бельгии, сыграл хорошие матчи на европейском уровне и за сборную Украины. Мы решили, что Малиновский – это инвестиция, которая соответствует текущему уровню Аталанты", – цитирует Кангини Sky Sport.

Напомним, летом 26-летний хавбек перебрался из бельгийского Генка в Аталанту. В текущем сезоне Серии А Малиновский уже провел 10 матчей.

Маліновський отримав безжальні вердикти італійських ЗМІ та фанатів – чому українець втратив грандіозний шанс і ризикує

blog_ava
Сидорчук оценил отношения между игроками Шахтера и Динамо в сборной Украины после расистского скандала
17:15
656
Теги
Украинцы за рубежом Руслан Малиновский Руслан Малиновский Италия Трансферы Аталанта Аталанта Генк Генк
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
52
мин
Украина
19:00
Эстония
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук