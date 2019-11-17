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Інтер націлився на хавбека Аталанти – бергамці просять 40 мільйонів євро

16:59 541 Читать на русском
Інтер націлився на хавбека Аталанти – бергамці просять 40 мільйонів євро
Деян Кулусевскі / Tuttosport

Міланський Інтер спробує підписати півзахисника Аталанти Деяна Кулусевскі.

19-річний футболіст вразив керівництво "нерадзуррі" своїми виступами за Парму, яка взяла шведа в однорічну оренду. Інтер готовий конкурувати за талановитого гравця з клубами АПЛ та Ювентусом, які також зацікавленні у трансфері, інформує La Gazzetta dello Sport. Аталанта планує отримати за свого вихованця 40 мільйонів євро.

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Зазначимо, що в цьому сезоні Кулусевскі зіграв 12 матчів за Парму. В його активі 2 голи та 5 результативних передач. Наразі команда з Емілії-Романьї посідає 8 місце в турнірній таблиці Серії А.

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Теги
Аталанта Аталанта Італія Деян Кулусевскі Деян Кулусевскі Інтер Інтер Парма Парма
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