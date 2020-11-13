Интер может обменять Эриксена на игрока ПСЖ
Полузащитник Интера Кристиан Эриксен получил шанс попробовать свои силы в чемпионате Франции.
Хавбек Интера Кристиан Эриксен может может стать игроком ПСЖ, а в обратном направлении переедет полузащитник парижан Леандро Паредес, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Миланский клуб поддерживает продажу датчанина, на которого не рассчитывает наставник Интера Антонио Конте, но пока "нерадзурри" получали только предложения по аренде Кристиана.
Напомним, Интер приобрел Эриксена у Тоттенхэма зимой 2020-го за 27 млн евро.
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