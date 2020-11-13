Інтер може обміняти Еріксена на гравця ПСЖ
18:44 - Читать на русском
Півзахисник Інтера Крістіан Еріксен отримав шанс спробувати свої сили у чемпіонаті Франції.
Хавбек Інтера Крістіан Еріксен може може стати гравцем ПСЖ, а у зворотньому напрямку переїде півзахисник парижан Леандро Паредес, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
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Міланський клуб підтримує продаж данця, на якого не розраховує наставник Інтера Антоніо Конте, але поки "нерадзуррі" отримували лише пропозиції щодо оренди Крістіана.
Нагадаємо, Інтер придбав Еріксена у Тоттенхема взимку 2020-го за 27 млн євро.
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