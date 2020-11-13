Півзахисник Інтера Крістіан Еріксен отримав шанс спробувати свої сили у чемпіонаті Франції.

Хавбек Інтера Крістіан Еріксен може може стати гравцем ПСЖ, а у зворотньому напрямку переїде півзахисник парижан Леандро Паредес, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Міланський клуб підтримує продаж данця, на якого не розраховує наставник Інтера Антоніо Конте, але поки "нерадзуррі" отримували лише пропозиції щодо оренди Крістіана.

Нагадаємо, Інтер придбав Еріксена у Тоттенхема взимку 2020-го за 27 млн євро.

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