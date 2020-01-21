Интер Майами нацелился на Агуэро

Форвард английского Манчестер Сити Серхио Агуэро попал в сферу интересов американского Интера Майами. Совладельцем флоридцев является Дэвид Бекхэм.

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Представители Интера Майами уже выходили на окружение Агуэро, чтобы обсудить будущее сотрудничество. Аргентинский нападающий вскоре будет доступен для переговоров. Его контракт с Манчестер Сити действует до лета 2021-го. Это означает, что уже следующей зимой опытный форвард может договариваться о контракте с новым клубом.

Интер Майами дебютирует в МЛС в сезоне-2020. Стартуют "цапли" в Восточной конференции 2 марта матчем против Лос-Анджелеса. Тем временем Серхио Агуэро в нынешнем сезоне провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 20 мячей.

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