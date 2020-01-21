Інтер Маямі націлився на Агуеро

Форвард англійського Манчестер Сіті Серхіо Агуеро потрапив до сфери зацікавлень американського Інтера Маямі. Співвласником флоридців є Девід Бекхем.

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Представники Інтера Маямі вже виходили на оточення Агуеро, щоб обговорити майбутню співпрацю. Аргентинський нападник незабаром буде доступний для перемовин. Його контракт із Манчестер Сіті чинний до літа 2021-го. Це означає, що вже наступної зими досвідчений форвард може домовлятись про контракт із новим клубом.

Інтер Маямі дебютує в МЛС у сезоні-2020. Стартують "чаплі" в Східній конференції 2 березня матчем проти Лос-Анджелеса. Натомість Серхіо Агуеро в нинішньому сезоні провів 22 матчі в усіх турнірах, у яких забив 20 м'ячів.

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