Месси озвучил Сетьену кандидатуру форварда на замену Суаресу, – СМИ

Лидер Барселоны Лионель Месси дал свою рекомендацию новому наставнику команды Кике Сетьену относительно форварда, который должен заменить травмированного Луиса Суареса.

Месси уверен, что идеальной заменой Суаресу станет Серхио Агуэро из Манчестер Сити, информирует The Mirror. У аргентинца уже состоялся разговор с Сетьеном, во время которого он озвучил кандидатуру своего друга и партнера по сборной.

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Напомним, Луис Суарес из-за травмы пропустит около 4 месяцев. Что касается Агуэро, то аргентинец в текущем сезоне сыграл 23 матча за Манчестер Сити, в которых забил 20 голов. Его контракт с "горожанами" рассчитан до лета 2021 года.

Отметим, ранее появлялась информация, что приоритетной целью Барсы является игрок Интера Лаутаро Мартинес, но в лагере "блаугранас" понимают, что зимой "нерадзурри" не отпустят аргентинца.

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