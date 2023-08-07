Месси дублем спас Интер Майами – Кривцов и Ко выиграли серию пенальти и вышли в четвертьфинал Кубка лиг
Подопечные Херардо Мартино не без проблем прошли очередную стадию кубкового турнира. И снова ключевую роль для Интер Майами сыграл аргентинский форвард Лионель Месси.
Leagues Cup, 1/8 финала
Даллас – Интер Майами – 4:4 (по пенальти – 3:5)
Голы: Киньон, 37, Камунго, 45, Веласко, 63, Тейлор, 68 (аг.) – Месси, 6, 85, Кремаши, 65, Фарфан, 80 (аг.)
Месси стал причиной увольнения сотрудника Интер Майами
Интер Майами в матче 1/8 финала Leagues Cup драматично прошел Даллас. Месси уже в начале встречи результативно разрядил свою пушку с линии штрафной после передачи Альбы. Однако, на отдых "цапли" ушли уступая – незадолго до перерыва хозяевам удалось сравнять, а на последней минуте выйти вперед.
В середине второго тайма зрители в течение 5 минут увидели сразу три гола: сначала Веласко, казалось, похоронил шансы Интера, через мгновение Кремаши возродил интригу (снова ассистировал Альба), а вскоре Тейлор срезал в собственные ворота, сделав счет 4:2. Но Интер не сдавался и в конце матча заставил Фарфана ошибиться и срезать в свои ворота. А за 5 минут до завершения встречи Месси со штрафного вколотил точно под перекладину. В серии пенальти точнее были Лео и Ко – все 5 ударов от них пришлись в цель.
К слову, украинский защитник Сергей Кривцов вышел в старте и провел на поле весь матч.
Напомним, Leagues Cup – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первых места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.