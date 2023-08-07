Мессі дублем врятував Інтер Маямі – Кривцов і Ко виграли серію пенальті та вийшли у чвертьфінал Кубка ліг
Підопічні Херардо Мартіно не без проблем пройшли чергову стадію кубкового турніру. І знову ключову роль для Інтер Маямі відіграв аргентинський форвард Ліонель Мессі.
Leagues Cup, 1/8 фіналу
Даллас – Інтер Маямі – 4:4 (по пенальті – 3:5)
Голи: Кіньйон, 37, Камунго, 45, Веласко, 63, Тейлор, 68 (аг.) – Мессі, 6, 85, Кремаші, 65, Фарфан, 80 (аг.)
Мессі став причиною звільнення співробітника Інтер Маямі
Інтер Маямі у матчі 1/8 фіналу Leagues Cup драматично пройшов Даллас. Мессі вже на початку зустрічі результативно розрядив свою гармату з лінії штрафного після передачі Альби. Однак, на відпочинок "чаплі" пішли поступаючись – незадовго до перерви господарям вдалось зрівняти, а на останній хвилині вийти вперед.
В середині другого тайму глядачі протягом 5 хвилин побачили одразу три голи: спочатку Веласко, здавалось, поховав шанси Інтера, за мить Кремаші відродив інтригу (знову асистував Альба), а ще за трохи Тейлор зрізав у власні ворота, зробивши рахунок 4:2. Та Інтер не здавався і наприкінці матчу змусив Фарфана помилитись і зрізати у власні ворота. А за 5 хвилин до завершення зустрічі Мессі зі штрафного вгатив точнісінько під поперечину. У серії пенальті точнішими були маямці – всі 5 ударів від них прийшлись у ціль.
До слова, український захисник Сергій Кривцов вийшов у старті і провів на полі увесь матч.
Нагадаємо, Leagues Cup – клубний турнір, у якому виступають команди зі США та Мексики. З цього року він став офіційним змаганням під егідою КОНКАКАФ. Команди, які посіли три перші місця в Leagues Cup, автоматично кваліфікуються у Лігу чемпіонів КОНКАКАФ.