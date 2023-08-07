Підопічні Херардо Мартіно не без проблем пройшли чергову стадію кубкового турніру. І знову ключову роль для Інтер Маямі відіграв аргентинський форвард Ліонель Мессі.

Leagues Cup, 1/8 фіналу

Даллас – Інтер Маямі – 4:4 (по пенальті – 3:5)

Голи: Кіньйон, 37, Камунго, 45, Веласко, 63, Тейлор, 68 (аг.) – Мессі, 6, 85, Кремаші, 65, Фарфан, 80 (аг.)

Мессі став причиною звільнення співробітника Інтер Маямі

Інтер Маямі у матчі 1/8 фіналу Leagues Cup драматично пройшов Даллас. Мессі вже на початку зустрічі результативно розрядив свою гармату з лінії штрафного після передачі Альби. Однак, на відпочинок "чаплі" пішли поступаючись – незадовго до перерви господарям вдалось зрівняти, а на останній хвилині вийти вперед.

В середині другого тайму глядачі протягом 5 хвилин побачили одразу три голи: спочатку Веласко, здавалось, поховав шанси Інтера, за мить Кремаші відродив інтригу (знову асистував Альба), а ще за трохи Тейлор зрізав у власні ворота, зробивши рахунок 4:2. Та Інтер не здавався і наприкінці матчу змусив Фарфана помилитись і зрізати у власні ворота. А за 5 хвилин до завершення зустрічі Мессі зі штрафного вгатив точнісінько під поперечину. У серії пенальті точнішими були маямці – всі 5 ударів від них прийшлись у ціль.

До слова, український захисник Сергій Кривцов вийшов у старті і провів на полі увесь матч.

Нагадаємо, Leagues Cup – клубний турнір, у якому виступають команди зі США та Мексики. З цього року він став офіційним змаганням під егідою КОНКАКАФ. Команди, які посіли три перші місця в Leagues Cup, автоматично кваліфікуються у Лігу чемпіонів КОНКАКАФ.

7' | Jordi ️ Messi to put us on the board early in the match #DALvMIA | 0-1 | #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/ZTIM2k819g — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 7, 2023

Jordi Benja



Benja puts it in the back of the net to give us two.#DALvMIA | 3-2 pic.twitter.com/1UNzR0Thsq — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 7, 2023