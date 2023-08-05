Переезд аргентинца в МЛС вызвал невероятный ажиотаж. Вокруг Месси время от времени возникают удивительные истории. Кристиан Саламанка, молодой колумбиец, который полтора года живет в Майами, работает уборщиком в агентстве. Его компания тесно сотрудничает с Интер Майами, поэтому он оказался на одном из матчей команды. Кристиан увидел Лео и попросил автограф, за что колумбийца уволили.

Первый конфликт Месси в Майами: аргентинец в стиле Пепе снес оппонента, а затем преследовал вплоть до раздевалки.

"Мне пришлось убирать туалеты в секторе, где паркуются автобусы. К счастью, я был на улице, когда подъехал автобус, и все игроки вышли из него. Последним был Месси. Мне достаточно было крикнуть: "Эй, чемпион мира!" И он повернулся посмотреть. Я расстегнул рабочую рубашку, а под ней была футболка Аргентины. Он оставил автограф. Потом подошла охрана, меня вывели и уволили, но это стоило каждой секунды", – цитирует Саламанку La Nacion.

Издание отмечает, что работников стадиона (независимо от того, работают они в клубе или в сторонней компании) предупреждают о том, что со звездами нельзя фотографироваться, или брать у них автографы во время работы.

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