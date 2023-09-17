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МЛС-2023

Атланта Юнайтед – Інтер Маямі – 5:2

Голи: Муюмба, 36, Міллер, 41 (аг.), Леннон, 44, Якумакіс, 76, Вольфф, 89 – Кампана, 25, 53 (п.)

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У черговому матчі МЛС Інтер Маямі на виїзді поступився Атланті Юнайтед. У заявці гостей не виявилось Ліонеля Мессі – аргентинця вирішили поберегти на фінал Кубка США, який відбудеться 27 вересня проти Динамо Х'юстон. Не потрапив до старту і український захисник Сергій Кривцов, якому дали відпочити після участі у матчах збірних.

Гості забили першими – Кампана в середині тайму добив сферу після відскоку від поперечини після божевільного удару Арройо з далекої відстані. За трохи господарі зрівняли, а згодом Міллер зрізав м'яч у свої ворота. Ще до перерв Атланта встигла забити гол у роздягальню і поставила суперника у вкрай скрутне становище.

Після відпочинку Кампана з пенальті (за гру рукою) оформив дубль. В середині тайму Якумакіс знову збільшив перевагу господарів до двох голів, а наприкінці матчу Вольфф завершив розгром маямців.

Кривцов з'явився на полі наприкінці матчу і за 14 хвилин встиг зробити 13 доторків до м'яча, віддати один довгий пас з двох, а точність його передач становила 92%. Статистичний портал SofaScore поставив українцю міцні 6,4 бала (одразу шестеро гравців отримали нижчі оцінки).

Нагадаємо, у турнірній таблиці Східної конференції після 28-ми турів Інтер Маямі продовжує йти передостаннім, набравши 28 очок (і має гру в запасі).

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