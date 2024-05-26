В матче 16-го тура МЛС Интер Майами на выезде одолел Ванкувер (2:1). Читайте отчет об игре и смотрите видео голов в этой новости на "Футбол 24".

МЛС, 16-й тур

Ванкувер – Интер Майами – ДС Юнайтед – 1:2

Голы: Голд, 72 (п.) – Тейлор, 38, Кампана, 54

Кривцов получает в 16 раз меньше Месси – стали известны зарплаты игроков Интера Майами

Интер Майами в Канаде справился с местным Ванкувером. Команда не могла воспользоваться помощью своего звездного трио – Лионеля Месси, Луиса Суареса и Серхио Бускетса, которым Херардо Мартино дал возможность отдохнуть. Зато с первых минут вышел Сергей Кривцов, который, в результате, стал одним из лучших среди майамцев.

Интер повел в счете в конце первого тайма: Альба разрезал защиту соперника передачей на левый фланг, Тейлор ворвался с мячом в штрафную и попал в дальний угол.

What a strike from Robert Taylor to put us ahead! ‍ pic.twitter.com/QTj6cDnqcg — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 26, 2024

После перерыва автор первого гола прострелил почти с линии поля во вратарскую и Кампана в касание сделал счет 2:0.

HE DOES IT AGAINN



Campana with the finish to make it 2️⃣ Vamos Miami! pic.twitter.com/i1NscN1DPP — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 26, 2024

В середине тайма канадцы с пенальти один гол отквитали, но на большее не хватило сил. Как следствие, Интер набрал 34 очка и продолжает возглавлять Восточную конференцию.

Кривцов отыграл весь матч и за 90 минут сделал 91 прикосновение к мячу, совершил 10 выносов, выиграл 2 из 3 дуэлей за позицию, не проиграл ни одной верховой борьбы (4 из 4), четыре раза терял мяч, заработал два фола и привез один, 5 из 6 его длинных передач добрались до адресата, а точность пасов составила 95%. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 7 баллов, что стало четвертой самой высокой оценкой в команде (больше только у Тейлора, Альбы и голкипера Коллендера).

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