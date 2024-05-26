У матчі 16-го туру МЛС Інтер Маямі на виїзді здолав Ванкувер (2:1). Читайте звіт про гру і дивіться відео голів у цій новині на "Футбол 24".

МЛС, 16-й тур

Ванкувер – Інтер Маямі – ДС Юнайтед – 1:2

Голи: Голд, 72 (п.) – Тейлор, 38, Кампана, 54

Кривцов отримує у 16 разів менше за Мессі – стали відомі зарплати гравців Інтера Маямі

Інтер Маямі в Канаді дав собі раду з місцевим Ванкувером. Команда не могла скористатись допомогою свого зіркового тріо – Ліонеля Мессі, Луїса Суареса та Серхіо Бускетса, яким Херардо Мартіно дав можливість відпочити. Натомість з перших хвилин вийшов Сергій Кривцов, який, в результаті, став одним з найкращих серед маямців.

Інтер повів у рахунку наприкінці першого тайму: Альба розрізав захист суперника передачею на лівий фланг, Тейлор увірвався з м'ячем до штрафного і поцілив у дальній кут.

What a strike from Robert Taylor to put us ahead! ‍ pic.twitter.com/QTj6cDnqcg — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 26, 2024

По перерві автор першого гола прострілив майже з лінії поля у воротарський і Кампана в дотик зробив рахунок 2:0.

HE DOES IT AGAINN



Campana with the finish to make it 2️⃣ Vamos Miami! pic.twitter.com/i1NscN1DPP — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 26, 2024

В середині тайму канадці з пенальті один гол відквитали, але на більше не вистачило сил. Як наслідок, Інтер набрав 34 очки і продовжує очолювати Східну конференцію.

Кривцов відіграв увесь матч і за 90 хвилин зробив 91 доторк до м'яча, здійснив 10 виносів, виграв 2 з 3 дуелей за позицію, не програв жодної верхової боротьби (4 з 4), 4 рази втрачав м'яч, заробив два фоли і привіз один, 5 з 6 його довгих передач дістались до адресата, а точність пасів склала 95%. Статистичний портал SofaScore оцінив його гру в 7 балів, що стало четвертою найвищою оцінкою в команді (вище лише у Тейлора, Альби і голкіпера Коллендера).

Чому АПЛ вперше за 4 роки без фіналу Ліги чемпіонів – Лунін став однією з головних причин