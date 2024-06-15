“Собственная игра заставляет меня нервничать больше, чем наблюдение за игрой отца. У меня не все в порядке с левой ногой. Думаю, что лучшим голом отца был удар головой против МЮ в финале Лиги чемпионов.

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Аргентина или Испания? Хочу играть за сборную Аргентины. Не думаю, что испанская команда сможет меня переубедить. Любимый игрок? Когда-то хочу сыграть в одной команде с Ламином Ямалом", – признался Тьяго в маленьком интервью.

Напомним, сейчас самому старшему сыну Лео Месси 11 лет, и он выступает за детскую команду Интера Майами.

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