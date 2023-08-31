МЛС-2023

Интер Майами – Нешвилл – 0:0

Экс-форвард Карпат и Шахтера разорвал контракт с испанским клубом

В очередном матче чемпионата МЛС Интер Майами на своем поле разошелся миром с Нэшвиллом. Украинский защитник Сергей Кривцов снова пропускал матч, зато с первых минут вышел Лионель Месси. Именно он должен был выводить "цапель" вперед в середине тайма после выхода один на один, но в последний момент защитники не позволили ему пробить.

После перерыва его удар со штрафного пришелся в руки голкиперу. Обе команды были очень близки к тому, чтобы забить, но безупречно действовали вратари. В конце концов, Нэшвиллу все-таки удалось расписаться в воротах соперника, но арбитр зафиксировал офсайд. В конце встречи мяч попал в руку игроку майамцев и арбитр долго изучал эпизод – VAR убедил не назначать пенальти. Уже в добавленное время Лионель совершил свой фирменный проход по правому флангу в штрафную, но на пути мяча снова вырос голкипер. Как следствие, ничья, которая оставила Интер на предпоследней строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

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