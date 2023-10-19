МЦС, 33 тур

Интер Майами – Шарлотт – 2:2

Голы: Стефанелли, 45+6, Робинсон, 84 – Копетти, 45, Варгас, 52

Хозяева вышли на матч без своих лидеров. У Сергея Кривцова травма, из-за которой он даже не сыграл за сборную, а Лео Месси еще не успел вернуться из расположения национальной команды. Серхио Бускетс провел весь матч, а Жорди Альба вышел на замену на 60-й минуте.

Интер Майами нашел историческое решение, как обеспечить Месси игровой практикой, не отправляя в аренду в Барселону

Шарлотт сохраняет шансы на плей-офф, потому старался лучше. Гости дважды выходили вперед на протяжении игры, но каждый раз Интер Майами находил силы отыграться. Через три дня эти команды снова сыграют между собой. Для них это будет последний матч регулярного сезона. Шарлотт нужно побеждать и надеяться на подарки от конкурентов. Интер уже упустил даже теоретические шансы покинуть предпоследнее место в таблице.